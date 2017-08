Die wahre Geschichte hinter Tulpenfieber mit Alicia Vikander

Die Romanze von Tulpenfieber mag fiktiv sein, trotzdem spielt der Film vor dem Hintergrund der Tulpenkrise von 1637. Wir erklären euch, was damals… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In seinem Film „Tulpenfieber“ nach ... das wirtschaftliche Kuriosum als Hintergrund für eine melodramatische Liebesgeschichte.

Visuell schwelgt «Tulpenfieber» zwar ... vor einem anderen Hintergrund besäße die hier erzählte Lovestory nur halb so ...

Vor diesem Hintergrund spielt der Film, der nun in die Kinos kommt. In der Romanverfilmung "Tulpenfieber" geht es in erster Linie ...