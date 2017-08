Dank von der Bäuerin: Gerettete Ferkel landen bei Feuerwehrleute auf dem Grill

Bei einem Scheunenbrand haben Rettungskräfte in Südengland 18 Ferkel vor dem Feuertod gerettet. Sechs Monate später gab es die Tiere dann geschenkt – in Würstchenform…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Tiere haben verstanden, was für sie drin ist Von Sabine Janssen Von wegen dummes Schwein! Die fünf Ferkel, die auf dem Hof ...

„Beim allerletzten Markt am 6. Juli 1998 waren es noch genau acht Ferkel“, hat Heinz Tuchenhagen recherchiert. Er ist im ...

Viele Bauern haben ihre Ställe lieber ... Der Bestand an Ferkeln und Zuchtschweinen zieht bereits an. Nicht nur in Österreich ...