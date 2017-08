Call of Duty: WWII – Gamescom-Trailer stellt das Hauptquartier vor

Wenn Call of Duty: WWII im November erscheint, wird es als erster Teil der Reihe einen eigenen sozialen Bereich besitzen. Anlässlich der Gamescom lädt uns Activision schon jetzt in das Multiplayer-Hauptquartier ein und zeigt, was Spieler dort alles machen können. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Tropico 6 - Gamescom-Trailer zum Aufbauspiel Kalypso hat einen neuen Gamescom-Trailer zum Aufbauspiel Tropico 6 veröffentlicht, das 2018 für PC, PS4 und Xbox One ... Quelle: GameStar

Tropico 6: El Presidente im gamescom-Trailer Kalypso Media und Limbic Entertainment zeigen anlässlich der gamescom Spielszenen aus Tropico 6, das 2018 für PC, Mac, Linux ... Quelle: 4Players

Tropico 6: Der Diktator im Gamescom-Trailer 23. August 2017 um 11:37 Uhr: Die Verantwortlichen von Kalypso Media und Limbic Entertainment präsentieren uns heute den ... Quelle: PlayM

gamescom 2017: Ace Combat 7: Neuer Trailer veröffentlicht Bandai Namco hat zur gamescom einen neuen Trailer zu Ace Combat 7: Skies Unknown veröffentlicht. Das Spiel erscheint 2018 für ... Quelle: Eurogamer