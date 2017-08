Stille Weitergabe von iPhone-Ortsdaten: AccuWeather schiebt Schuld auf Drittanbieter

Die iOS-Wetter-App schickte WLAN-Informationen an einen Werbeanbieter, selbst wenn der Nutzer den Zugriff auf die Ortungsdienste verweigert hatte. Man habe die Übermittlung von Daten an Dritte nun abgestellt, so der App-Anbieter – zumindest… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema