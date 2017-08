Gamescom: Gaming-Superstar Playerunknown: „Battlegrounds soll 10 Jahre bleiben“

Brendan Greene hat mit seinem Early-Access-Titel Playerunknown’s Batteground die Spiele-Überraschung des Jahres geschaffen. Im Interview mit heise online spricht er über den schnellen Erfolg und gibt einen Ausblick auf die Zukunft des… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



