Jedes Jahr ein neues Smartphone: Samsung start Upgrade-Option

Mit dem Rhythmus, in dem neue Smartphones veröffentlicht werden, können wohl nur sehr wenige Kunden Schritt halten. Für alle, die sich zumindest jedes Jahr ein neues Modell wünschen, hat jetzt Samsung jetzt sein neues Upgrade-Programm „Up“ gestartet. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Nach dem Desaster um brennende Akkus beim Top-Smartphone Galaxy Note 7 hat Samsung am Mittwochabend das Nachfolgemodell präsentiert.

Samsung will das größte Debakel der Firmengeschichte endlich abhaken: Knapp ein Jahr nach dem Verkaufsstopp für das ...

Samsung hat am Mittwoch in New York das heiß erwartete Galaxy Note8 vorgestellt. Der Druck auf die Südkoreaner ist groß ...