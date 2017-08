Aufbau nach Erdbeben: Staatsversagen auf Italienisch

So wie gerade auf Ischia läuft es in Italien oft: Erst bebt die Erde, dann fallen Politiker und Bürokraten ein und machen große Versprechen. Die Betroffenen werden erst bedauert, dann… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



