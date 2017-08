Erstmals seit 26 Jahren: Ajax verpasst den Europapokal

Überraschung in den Europa-League-Playoffs: Vorjahres-Finalist Ajax Amsterdam hat die Qualifikation verpasst. Der AC Milan, Athletic Bilbao und der FC Everton sind dabei. Die Spiele im… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Europa-League Saison 2017/18 steht in den Startlöchern. Am Freitag (25. August, ab 13 Uhr im LIVETICKER) werden in Monaco ...