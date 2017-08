Nato-Generalsekretär: Konvoi von Stoltenberg in Unfall verwickelt

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Warschau verletzt worden. Ein Lieferwagen und ein Polizeiauto waren zusammengestoßen – Letzteres gehörte zur Fahrzeugkolonne von Nato-Generalsekretär Jens… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Warschau. Die Wagenkolonne von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist in Warschau in einen Unfall verwickelt worden.

Warschau – Die Wagenkolonne von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist am Donnerstagabend in Warschau in einen Unfall ...

NATO Secretary-General Jens Stoltenberg has demanded greater transparency from Russia regarding its military maneuvers.