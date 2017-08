Whole-Foods-Übernahme: Amazon verschärft Lebensmittel-Preiskampf in den USA

Am Montag übernimmt Amazon die US-Biokette Whole Foods und hat vorab die Preissenkung zahlreicher Bio-Produkte angekündigt. Die Aktien der Konkurrenz brachen… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



