Gamescom: Past Cure: Irrer Schleicher

Auf der Gamescom zeigte Hersteller Phantom 8 Studio erstmals einem größeren Publikum seinen Stealth-Shooter „Past Cure“, in dem sich ein ehemaliger Elitesöldner auf einen Rachetrip… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In der kommenden Woche findet wieder die Videospielmesse gamescom in Köln statt. Doch nicht nur bekannte Titel sind dabei, auch ...

Auf der Gamescom zeigte Hersteller Phantom 8 Studio erstmals einem größeren Publikum seinen Stealth-Shooter "Past Cure", in dem ...

Die Gamescom steht in diesem Jahr ... mit Fördergeldern unterstützt wird. Das passt zur Interessenlage hierzulande: Die ...

Auf der Gamescom durften wir uns ... Jonathan operiert dabei für The Cure, eine Organisation, die versucht als Vampire einen ...

Zur Feier des Deals brannten die Schweden am Mittwoch in Halle 8 der Gamescom ein ... und Wargaming passt also wie die Faust ...