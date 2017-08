Pannen-Firmware: Etliche Samsung-TVs bleiben nach Update schwarz

Tausende Besitzer von aktuellen Mittelklasse-TVs und Topmodellen von Samsung sind derzeit nach einem fehlgeschlagenen Update wütend, denn eine neue Hersteller-Software hat deren Geräte unbenutzbar gemacht. Berichten zufolge sind die Fernseher weitgehend „tot“, da u. a. die Bildschirme dunkel… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



