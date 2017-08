Brexit-Folgen: Finanzlobby verspricht Zehntausende neue Jobs für Region Frankfurt

Viele Banken zieht es wegen des Brexits nach Frankfurt am Main. Das kurbelt die Wirtschaft auch in anderen Branchen an. Eine Studie stellt ein Job-Wunder in Aussicht…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Brexit-Risiken belasten britische Wirtschaft Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gemäß der ersten Schätzung des britischen Statistikamtes (ONS) vom 26. Juli ist die ... Quelle: Aktien Check