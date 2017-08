Gamescom: Phantom Doctrine: XCOM ohne Aliens

Agenteneinsätze im Thriller-Ambiente plant der Spieler in dem Runden-Taktik-Adventure „Phantom Doctrine“, das die Schöpfer des beliebten „Hard West“ erstmals auf der Gamescom… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Agenteneinsätze im Thriller-Ambiente plant der Spieler in dem Runden-Taktik-Adventure "Phantom Doctrine", das die Schöpfer des ...

Auf der Gamescom zeigte Hersteller Phantom 8 Studio erstmals einem größeren Publikum seinen Stealth-Shooter "Past Cure", in dem ...

Phantome Doctrine ist ein geschichtlicher ... kannst du einfach eine Nachricht an gamescom@cosmocover.com senden – falls ...

Wie spielt sich das Spin-Off der Metal Gear-Reihe und kann es zumindest spielerisch mit The Phantom Pain mithalten? Das und ein ...

Für eine Computermesse wie die Gamescom übernachteten die Teens in Köln in Zeltstädten. »So was war vor 50 Jahren bei Autos ...