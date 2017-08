Game of Thrones – Es gab keinen Pick-Up-Truck in der letzten Folge

Seit ein paar Tagen macht ein Game of Thrones-Ausschnitt die Runde, in dem fehlerhafterweise ein Pick-Up-Truck im Hintergrund zu sehen ist. Was steckt… Quelle: moviepilot.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

"Game Of Thrones": So funktioniert das Flammenschwert Einer der vielen coolen Effekte bei „Game Of Thrones“ sind die brennenden Schwerter, mit denen Thoros und Beric in den Kampf ... Quelle: Filmstarts