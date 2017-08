Afghanistan: Viele Tote bei Anschlag auf Moschee in Kabul

Sie kamen während des Freitagsgebets: IS-Kämpfer haben eine vollbesetzte Moschee in Afghanistans Hauptstadt Kabul gestürmt. Mindestens 20 Menschen wurden dabei getötet, Dutzende… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



