Mögliche Fake-News-Kampagne: Türkei nimmt vermeintliche Katar-Hacker fest

Die Türkei und Katar arbeiten immer enger zusammen: Nun hat Ankara fünf Verdächtige verhaftet. Sie sollen eine Nachrichtenseite des Emirats gehackt haben, um Falschmeldungen zu platzieren – mit gravierenden… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Krise am Golf hat Afrika erreicht. Saudi-Arabien fordert mehrere Länder auf, sich dem Katar-Boykott anzuschließen.

Doha (dpa) In der Krise am Golf könnte sich eine neue Eskalation anbahnen. Katars Nachbarn fordern das Emirat auf, die ...

Das Datum ist noch nicht bekannt, aber die Entscheidung gefallen: Katar will wieder einen Botschafter nach Teheran schicken.

Katar will wieder einen Botschafter in den Iran entsenden. Das Emirat hatte den Diplomaten in Teheran vor gut 20 Monaten abgezogen.