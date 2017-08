Originale Xbox One aus dem Microsoft Store verschwunden

Mit dem Start der Vorbestellungen für die neue Xbox One X hat Microsoft wie es aussieht den offiziellen Vertrieb der ursprünglichen Xbox One über den Microsoft Store eingestellt. Online hat man aktuell nur noch die Wahl zwischen der Xbox One S und der Xbox One X. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



