„Tornado“-Mission in Jordanien: Deutsche Soldaten sollen keine Immunität vor Scharia bekommen

Kürzlich zog die Bundeswehr ihre Jets aus der Türkei ab. In Jordanien sollte alles besser werden. Nach SPIEGEL-Informationen gibt es aber Streit, ob die Deutschen dort vor der Scharia-Rechtsordnung geschützt… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In Jordanien sollte alles besser werden. Nach SPIEGEL-Informationen gibt es aber Streit, ob die Deutschen dort vor der Scharia ...

Seit Juli 2015 wurden aber 17.179 Personen etwa aus dem Libanon, Jordanien und der Türkei direkt aufgenommen. Nun will die EU ...

sagte Erdogan am Montag am Istanbuler Atatürk-Flughafen vor einer Reise nach Jordanien. Man habe beim Besuch des iranischen ...

Mattis traf zunächst seinen türkischen Kollegen Nurettin Canikli, bevor er mit Erdogan zusammenkam. An dem Treffen nahmen auch ...

Ankara (AFP) - US-Verteidigungsminister Jim Mattis ist am Mittwoch zu Gesprächen über die Konflikte in Syrien und dem Irak in ...