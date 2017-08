Internet und Telefon: Telekom-Nutzer melden deutschlandweit Störungen

Nutzer des Internet- und Telefonangebotes der Deutschen Telekom melden aktuell verstärkt Probleme: Besonders in Ballungsgebieten können viele User nicht ins Internet gehen oder telefonieren. Dem Netzanbieter ist das Problem bekannt, genaue Details gibt es aber noch nicht. (Telekom, T-Online)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



