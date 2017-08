Windows Server: Features für Nachfolger sind fix

Die Ankündigung, Windows Server in das Insider-Programm aufzunehmen, sorgte für Spannung. Insgesamt erschienen bisher nur zwei Vorab-Versionen. Die aktuelle bringt bereits keine neuen Features mehr mit und behebt nur noch… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



