Fußball-Bundesliga: Lewandowski schießt Bayern zum Sieg in Bremen

Robert Lewandowski sei Dank: Der Pole hat dem FC Bayern in Bremen mit einem Doppelpack den Sieg gesichert. Gladbach verpasste einen perfekten Saisonstart. In Stuttgart traf Holger Badstuber – nach 2822 Tagen…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Der FC Bayern München hat auch am 2. Spieltag der Saison 2017/18 einen Sieg eingefahren. Beim 2:0 (0:0)-Sieg beim SV Werder ...

Der Ausflug des HSV an die Tabellenspitze ist nur von kurzer Dauer: Dank zwei Lewandowski-Toren gewinnt der FC Bayern in Bremen ...

Bremen - Am zweiten Spieltag in der Fußball-Bundesliga haben die Bayern mit 2:0 in Bremen gewonnen. Ein Doppelschlag von Robert ...