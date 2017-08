Vettels Vertragsverlängerung: „Die Mission ist noch nicht erfüllt“

Sebastian Vettel ist vierfacher Formel-1-Weltmeister. Aber eben nur mit Red Bull, ein Titel mit Ferrari hätte eine ganz andere Bedeutung. Deshalb bindet sich der Deutsche langfristig – er will Teil eines Mythos… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Erst am Donnerstag hatte Vettel vor dem Großen Preis von Belgien betont, dass er nicht mit Neuigkeiten zu seiner Zukunft in den ...

Sebastian Vettel hat mit Familie in der Schweiz entspannt, Lewis Hamilton hat sich die Karibik gegönnt. In den belgischen ...

München - Die Sommerpause in der Formel 1 ist vorbei. Am Wochenende steigt der Große Preis von Belgien. Vettel führt die WM ...

In letzter Sekunde holte Sebastian Vettel im Qualifying von Spa-Francorchamps die Kastanien aus dem Feuer und schob sich vom ...

Sebastian Vettel hat seine Zukunft in rot festgezurrt! Wie AUTO BILD MOTORSPORT und SPORT BILD am Samstagvormittag in Spa ...