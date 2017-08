Nach US-Wirtschaftssanktionen: Venezuela lässt Soldaten aufmarschieren

Militärübung in Venezuela: Die Regierung lässt hunderttausende Soldaten auf den Straßen aufmarschieren. Das Manöver ist eine Reaktion auf neue… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Nach der Ankündigung neuer US-Wirtschaftssanktionen lässt Venezuelas Regierung symbolisch ihre Streitkräfte in der Hauptstadt ...

In Venezuela geht der Staat weiter gegen missliebige Medien vor. Wie die zuständige Behörde mitteilte, wurden die Lizenzen ...

Die venezolanische Regierung hat in der Hauptstadt Caracas mehrere hunderttausend Soldaten aufmarschieren lassen. Das ...

Die USA verschärfen ihre Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela: US-Präsident Trump untersagte per Dekret den Handel mit neuen ...

Die USA verschärfen ihre Wirtschaftssanktionen gegen Venezuela: Das Weiße Haus teilte am Freitag in Washington mit, US ...