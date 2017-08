Nächste Brexit-Verhandlungsrunde: London fordert mehr Flexibilität von der EU

Am Montag steht die nächste Runde der Brexit-Gespräche an: Die Briten wollen dabei lieber die künftigen Beziehungen verhandeln – und nicht so sehr die Scheidung. Brüssel sieht das… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Briten zocken beim Brexit Vielleicht ist es einfach so, dass Briten und Kontinental-Europäer einander nicht verstehen. Am Freitag sah es in Brüssel ... Quelle: Süddeutsche Zeitung

Brexit: Albtraum für die Brexit-Hardliner Es ist eines der großen Anliegen der Brexit-Hardliner: Großbritannien soll sich nach dem EU-Austritt der Rechtsprechung des ... Quelle: Zeit Online

Brexit: Britische Finanzbranche strebt EU-Handelspakt an Nach dem Willen der britischen Finanzbranche soll die Londoner Regierung mit der Europäischen Union (EU) einen umfangreichen ... Quelle: Frankfurter Allgemeine

Brexit: Aus Wunsch wird Wirklichkeit 25.08.2017 Von PANAGIOTIS KOUTOUMANOS Seitdem die Bürger des Vereinigten Königreichs vor gut einem Jahr mehrheitlich für den ... Quelle: Frankfurter Neue Presse