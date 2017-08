Flüchtlinge im Mittelmeer: Kanzlerin will Vorwürfen gegen libysche Marine nachgehen

In den Hoheitsgewässern duldet Libyen nur in Ausnahmen ausländische Schiffe: Flüchtlingsretter sprachen sogar von Warnschüssen auf ihre Boote. Kanzlerin Angela Merkel will das nicht tolerieren…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Flüchtlinge: Syrisches Flüchtlingskind soll „Angela Merkel“ heißen Flüchtlinge aus Syrien haben ihrer in Münster geborenen Tochter den Namen Angela Merkel gegeben - nur das Standesamt ist noch ... Quelle: focus.de