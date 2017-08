Staffelfinale: „Game of Thrones“, kurz erklärt

Am Sonntagabend läuft die letzte Folge der vorletzten Staffel „Game of Thrones“. Die Serie ist ein globales Phänomen, von Bulgarien bis Myanmar. Aber warum eigentlich? Ein Erklärungsversuch…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



