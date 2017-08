Roboter bewacht Reisfelder: Wer hat Angst vorm bösen Wolf?

In Japan sollen Wildschweine und Rehe von einem Roboter verscheucht werden. Die Maschine blinkt mit glutroten Augen und knurrt wie der Teufel. Da nehmen selbst Bären… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Tokio - Ein böse dreinschauender Wolf-Roboter soll in Japan Wildschweine und Rehe von Reisfeldern fernhalten. Sobald sich ein ...

