2. Fußball-Bundesliga: Hennings schießt Düsseldorf an die Spitze

Neuer Tabellenführer der Zweiten Liga ist Fortuna Düsseldorf – dank eines Last-minute-Treffers von Joker Rouwen Hennings. Ein später Treffer entschied auch das Duell zwischen Bochum und… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Siegtreffer in der 88. Minute. Bochum – Am vierten Spieltag der 2. Bundesliga hat der VfL Bochum 3:2 gegen Dynamo Dresden gewonnen.

Die Tabellenführer geben sich in der 2. Liga die Klinke in die Hand. Nachdem in der vergangenen Woche Arminia Bielefeld ...