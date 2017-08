„Anne Will“ zum Wahlkampf: Kampfbegriff Gerechtigkeit

Anne Will ließ über „soziale Gerechtigkeit“ diskutieren: Während sich Olaf Scholz und Sahra Wagenknecht verbissene Wortgefechte lieferten, konnte Armin Laschet einen vergnüglichen Abend… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Anne Will möchte am heutigen Abend in der ARD eines der wenigen Wahlkampfthemen etwas genauer beleuchten. „Soziale ...