Microsoft: Originalversion der Xbox One wird nicht mehr verkauft

Die Originalversion der Xbox One ist offiziell nicht mehr bei Microsoft im Angebot. Derzeit können Spieler nur die Slim-Variante kaufen – und bei der leistungsstarken Xbox One X sind nicht einmal mehr Vorbestellungen möglich. (Xbox One, Microsoft)… Quelle: golem.de - Hier weiterlesen



