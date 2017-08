Sussex: Gaswolke zieht über britische Küste – 150 Verletzte

Großbritannien rätselt über eine mysteriöse Gaswolke: Der Nebel soll sich vom Meer genähert haben, anschließend zog er 30 Kilometer die Küste entlang. Mehr als Hundert Menschen kamen ins… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Wegen einer mysteriösen Gaswolke an der britischen Küste mussten am Sonntagabend etwa 150 Menschen behandelt werden. Eine ...

Unser heutiger Newcomertipp widmet sich Tom Gregory. Aufgewachsen in einer Kleinstadt an der britischen Küste nahe Blackpool ...

Etwa 150 Menschen wurden am Sonntagabend in einem Krankenhaus in der Küstenstadt Eastbourne behandelt, nachdem sie am Strand mit ...