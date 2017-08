Sturm „Harvey“ in Texas: Steckt der Klimawandel hinter der Flutkatastrophe?

„Katrina“ traf 2005 New Orleans, jetzt setzt „Harvey“ Texas unter Wasser – sind Hurrikane eine Folge der Erderwärmung? Die gewaltigen Fluten überraschen Klimaforscher jedenfalls kaum…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Hurrikan "Harvey" hat in der Nacht zum Samstag die Küste des US-Staats Texas erreicht. Das Auge des Sturms sei auf das Festland ...

HoustonDie Folgen des Jahrhunderthochwassers in Texas sind nach wie vor nicht abzusehen. Vor allem in Houston, in der ...