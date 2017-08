Merkel und Assassin’s Creed: Das war die Gamescom 2017

Die Gamescom konnte so wie bereits in den letzten Jahren auch dieses Mal wieder Zuschauerrekorde brechen: Mehr als 350.000 Besucher aus 106 Ländern waren dabei, als unter dem Motto „The Heart of Gaming“ die neuesten Games in den Kölner Messehallen gezeigt wurden. Sogar Bundeskanzlerin Angela… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



