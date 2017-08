Flüchtlingsgipfel: Asylanträge sollen schon in Afrika geprüft werden

Frankreichs Präsident Macron hat ein neues Verfahren für Flüchtlinge und Migranten aus Afrika angekündigt: Ob ein Asylanspruch in Europa besteht, soll künftig schon auf deren Kontinent entschieden… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



