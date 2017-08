Sonnenflitzer: Solarcar in der 7. Generation

Schon seit 15 Jahren forschen Studierende der Hochschule Bonn zusammen mit ThyssenKrupp an solarbetriebenen Fahrzeugen für den Straßenverkehr. Der „blue.cruiser“ befindet sich in der bereits siebenten Generation und ist schon näher an der Serienreife, als man vielleicht zunächst meinen… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



