Trump revidiert Obama-Anordnung: US-Polizei darf sich wieder mit Militärwaffen ausrüsten

Trump hat entschieden: Die US-Polizei darf sich schwere Ausrüstung vom Militär besorgen. Der US-Präsident löst damit ein Wahlversprechen ein – und nimmt eine Beschränkung seines Vorgängers… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Polizei in den USA darf sich wieder schwere Ausrüstung und Waffen beim Militär besorgen. Das hat US-Präsident Donald Trump ...

Nach einer Entscheidung von Präsident Donald Trump darf sich die Polizei in den Vereinigten Staaten wieder schwere Ausrüstung ...

Die Polizei in den USA soll wieder Zugriff auf ausgemusterte Kriegswaffen erhalten. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete ...

Nach einer Entscheidung von US-Präsident Donald Trump darf sich die Polizei in den USA wieder schwere Ausrüstung und Waffen ...

US-Präsident Donald Trump will der Polizei den Zugriff auf ausgemusterte Kriegswaffen erleichtern. Mit einer am Montag ...

Washington. Amerikanische Polizisten könnten bald uneingeschränkt auf überschüssige Militärwaffen zugreifen. Nachdem Ex ...

Washington. Trump hob am Montag eine Anordnung seines Vorgängers Barack Obama auf, nach der es dem Verteidigungsministerium ...

Weißes Haus kündigte Aufhebung der von Obama verhängten Beschränkungen an. US-Präsident Donald Trump will der Polizei in ...