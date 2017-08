Fünfte Maker Faire Hannover: Ab ins Weltall

Mit Drohnen-Vorführungen, den Droiden aus Star Wars und einem Stratosphärenflug ging es am Wochenende in Hannover fast schon außerirdisch zu. Sie begeisterten ebenso wie die zahlreichen selbstgebauten Schiffe, Roboter und… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



