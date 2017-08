Donald Trump reist ins Katastrophengebiet: Präsident im Sturm

Hurrikan „Harvey“ ist für Donald Trump eine Chance, sich als oberster Krisenmanager der Nation zu präsentieren. Doch die Naturkatastrophe birgt für ihn auch politische… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

In Houston war am Sonntag bereits der heftigste Regen gemessen worden, der je an einem einzelnen Tag in der Stadt gefallen ist.