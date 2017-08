Prozess in Hamburg: Bewährungsstrafe für G20-Gegner aus Polen

Im zweiten Prozess um die G20-Krawalle ist ein 24-jähriger Pole zu sechs Monaten Haft verurteilt worden – auf Bewährung. Das Gericht folgte mit der Entscheidung dem Antrag der… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Im Zusammenhang mit den Krawallen am Rande des G20-Gipfels in Hamburg ist ein erstes Urteil gegen einen mutmaßlichen ...

Ein 21-Jähriger ist für mehrere Vergehen während der G20-Krawalle in Hamburg zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das ...

Vor dem Amtsgericht Hamburg findet heute ein weiterer Prozess im Zusammenhang mit Krawallen während des G20-Gipfels in Hamburg ...

Es ist das erste Urteil gegen einen G20-Randalierer: Ein Gericht in Hamburg hat einen 21-jährigen Niederländer zu zwei Jahren ...

Hamburg (dpa) - Im ersten Prozess um die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg ist das Gericht mit seinem Urteil deutlich ...

Es geschieht in der Nacht vor dem ersten Gipfeltag, am nordwestlichen Rand des Schanzenviertels. Die Demonstration „Welcome to ...