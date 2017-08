DVB-T2: Zweite Welle der Umschaltung startet in wenigen Wochen

Der neue Fernsehfunk-Standard DVB-T2 wird in einer zweiten Welle nun in mehreren weiteren Regionen gestartet. Wie schon in den Metropolen, die in der ersten Welle dabei waren, wird mit der Umstellung nun auch dort als klassische DVB-T-Fernsehen abgeschaltet. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Der Fernseher wird zum Gemälde Fernsehen ist wie immer eines ... durch viel Rückenwind im Vorfeld der DVB-T2-Umstellung und die damit zusammenhängenden ... Quelle: Hamburger Abendblatt