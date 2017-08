Comic über Nick Cave: Zur Pose erstarrt

Nach Johnny Cash und Elvis widmet sich der deutsche Top-Zeichner Reinhard Kleist jetzt Nick Cave. Das Problem: Je nischenhafter Musik ist, desto weniger erschließt sie sich im… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Die Graphic Novel „Mercy on Me“ ist ein gezeichneter Trip in Nick Caves Berliner Zeit in den 80er-Jahren. Der Musiker half ...