Britney Spears ungeschminkt: Die (fast) nackte Wahrheit

In Sachen Schönheit hilft Britney Spears gerne mit Schminke nach. Nun hat sich die US-Sängerin unter dem Hashtag #NoMakeup präsentiert. Doch so richtig hält sie sich nicht… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Ganz natürlich und ohne Make-up – so zeigen sich viele Stars nicht in der Öffentlichkeit, ganz anders Britney Spears.

Vor einem Monat erst hat die US-amerikanische Pop-Sängerin Britney Spears (35, "Oops!...I Did It Again") eine Million Dollar an ...