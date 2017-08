XCOM 2: Erweiterung ‚War of the Chosen‘ ist für den PC erschienen

Während sich Konsolenspieler noch ein wenig gedulden müssen, haben 2K und das Entwicklerstudios Firaxis Games heute das Erweiterungspaket War of the Chosen für die PC-Version von XCOM 2 veröffentlicht. Pünktlich zum Start gibt es außerdem einen offiziellen Launch-Trailer zu sehen. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



