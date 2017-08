VMworld: Kooperation mit AWS und neue Cloud-Dienste

Künftig können Unternehmen ihre VMware-Umgebung aus AWS beziehen oder ihr Rechenzentrum als hybride Infrastruktur eng mit der Cloud verknüpfen. Auf der VMworld stellte der Konzern außerdem einige neue Cloud-Dienste… Quelle: heise.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

VMWare hat heute auf der VMworld US 2017 in Las Vegas VMware Cloud vorgestellt, ein erweitertes Angebot an Produkten und Services ...