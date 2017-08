Gefälschtes Wahlkampfplakat: Nein, Merkel wirbt nicht mit einem alten SED-Spruch

Die CDU soll einen alten Wahlslogan der DDR-Staatspartei SED auf ihren Wahlplakaten verwenden: Das legt ein vielfach im Netz geteiltes Bild nahe, das auch die AfD verbreitete. Doch das Bild ist gefälscht…. Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



