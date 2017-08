Android und Windows 10: Bug bei MTP lässt Dateien verschwinden

Besitzer von Android-Smartphones sollte dieser Tage ihr Smartphone nicht per USB an Windows 10-PCs anschließen. Denn aktuell kommt es zu einem Fehler beim Media Transfer Protocol (MTP), dieser lässt auf einigen (aber nicht allen) Geräten mit dem mobilen Betriebssystem von Google Dateien… Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



