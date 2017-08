Hamburg: Mutmaßlicher Islamist erhängt sich in Zelle

Um 6.25 Uhr wurde er aufgefunden: Abdullah K. hat sich nach SPIEGEL-Informationen in einem Hamburger Gefängnis erhängt. Der Syrer war wegen mutmaßlicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation in… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

