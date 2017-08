Kongo: Pygmäen greifen Uno-Konvoi mit Pfeil und Bogen an

Blauhelm-Soldaten sind im Kongo von Pygmäen angegriffen worden, ein Mann wurde verletzt. Die Sicherheitskräfte… Quelle: spiegel.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Bei dem Angriff am 23. August wurde ein Blauhelm-Soldat verletzt, wie die UN-Kongo-Mission Monsuco am Mittwoch in Kinshasa mitteilte.