Microsoft lädt am Freitag zur IFA-Keynote mit Livestream ein

Microsoft veranstaltet im Rahmen des diesjährigen offiziellen IFA-Eröffnungstages am 1. September eine Keynote. Interessierte können das Event im Livestream ab 14 Uhr verfolgen. … Quelle: winfuture.de - Hier weiterlesen



Passend zum Thema

Zum 3. Mal in Folge ist Microsoft mit einem Stand auf der IFA vertreten. Auch 2017 zeigen wir die aktuellen Windows 10 Hardware ...

Microsoft will auf der IFA neue Informationen zu seiner Mixed-Reality-Plattform bekannt geben. Dennoch hat es sich der Konzern ...

Die IFA sei inzwischen mit vielen ... Gemeinsam mit Microsoft will Acer zudem eine VR-Brille für sogenannte Mixed Reality ...

Wie Microsoft im Zuge der IFA in Berlin angekündigt hat, werden die Bemühungen des Konzerns um neue Kundschaft im Virtual ...

Dell wird auf der IFA, die am Freitag in ... das in Partnerschaft mit Microsoft für die Windows-Mixed-Reality-Plattform ...